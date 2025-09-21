Боец Кирилл Крейденков из Тулунского района героически погиб в зоне СВО

Боец Кирилл Крейденков из Тулунского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр Тулунского района Александр Тюков.
— Мы гордимся мужеством нашего земляка, который погиб как настоящий герой, разделяем с родными ему людьми боль утраты, — прокомментировал глава района.
Администрация района скорбит вместе с семьей и друзьями Крейденкова Кирилла, выражая им глубокие соболезнования и сочувствие в связи с его трагической гибелью. Прощание с военнослужащим состоится 22 сентября.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что младший сержант Артем Жигарев из Слюдянки героически погиб в зоне СВО.