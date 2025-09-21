Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Кирилл Крейденков из Тулунского района героически погиб в зоне СВО

Прощание с военнослужащим состоится 22 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец Кирилл Крейденков из Тулунского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр Тулунского района Александр Тюков.

— Мы гордимся мужеством нашего земляка, который погиб как настоящий герой, разделяем с родными ему людьми боль утраты, — прокомментировал глава района.

Администрация района скорбит вместе с семьей и друзьями Крейденкова Кирилла, выражая им глубокие соболезнования и сочувствие в связи с его трагической гибелью. Прощание с военнослужащим состоится 22 сентября.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что младший сержант Артем Жигарев из Слюдянки героически погиб в зоне СВО.