В Воронеже провели «Школу медиаволонтеров»

«Школа медиаволонтеров» состоялась 18 сентября в Воронеже в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в молодежном центре Воронежской области.
Участниками мероприятия стали представители молодежных команд, кураторы медиапроектов и активисты из разных общественных объединений региона. В течение дня проходили образовательные сессии, которые были посвящены различным аспектам работы в медиасфере: созданию видеоконтента, написанию текстов для социальных сетей и анализу информации.
Особое внимание эксперты уделили практическим кейсам и современным инструментам продвижения добровольческих инициатив. Самые инициативные участники были награждены памятными подарками. Каждому вручили сертификат, подтверждающий освоение ключевых навыков медиаволонтерства.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.