Мэр Арзамаса поделился своими предпочтениями в сладостях

Глава Арзамаса Александр Щёлоков поделился в своём Telegram-канале любовью к местной выпечке. По его словам, лучший ужин, когда есть очень хочется, — это местный хлеб с чем-нибудь. Он отметил, что, когда уезжал из города в 2009 году, долгое время привозил хлеб именно из Арзамаса, так как «это совершенно другая история».