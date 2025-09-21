Ричмонд
Мэр Арзамаса поделился своими предпочтениями в сладостях

Александр Щёлоков поделился в своём Telegram-канале гастрономическими предпочтениями.

Источник: телеграм-канал Александра Щелокова

Глава Арзамаса Александр Щёлоков поделился в своём Telegram-канале любовью к местной выпечке. По его словам, лучший ужин, когда есть очень хочется, — это местный хлеб с чем-нибудь. Он отметил, что, когда уезжал из города в 2009 году, долгое время привозил хлеб именно из Арзамаса, так как «это совершенно другая история».

Также мэр заявил, что лучшее, что есть к чаю, — это пирожное «Песочное» местного производителя, но самым любимым десертом для него является «Ромовая баба».

«Я многое ел, но в плане десерта, уверяю вас. Просто уверяю. Лучше этого нет», — написал Щёлоков.

Ранее сообщалось, что пострадавший от атаки БПЛА на Арзамасский округ остаётся в стационаре.

