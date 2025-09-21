Миронов предложил запретить шестидневку в школах и задания на выходные

Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), заявил, что суббота должна быть полностью свободным днём для школьников, чтобы они могли проводить время с семьёй, передаёт ТАСС.
Миронов подчеркнул, что идея полностью отменить домашние задания неверна, так как дети должны уметь самостоятельно заниматься. По его мнению, суббота должна стать обязательным выходным днём, чтобы дети могли проводить его с родителями и в кругу семьи.
Политик также отметил, что выполнение домашних заданий в будние дни необходимо, поскольку школа не успевает дать ученикам всё во время уроков. Он предложил сохранить домашние задания на будние дни, но отменить их на выходные, чтобы дети могли отдохнуть и с новыми силами приступить к учёбе в понедельник.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения России подготовило единые федеральные учебные планы, которые будут применяться во всех школах страны на всех ступенях общего образования.