Миронов предложил запретить шестидневку в школах и задания на выходные

Политик также отметил, что выполнение домашних заданий в будние дни необходимо, поскольку школа не успевает дать ученикам всё во время уроков. Он предложил сохранить домашние задания на будние дни, но отменить их на выходные, чтобы дети могли отдохнуть и с новыми силами приступить к учёбе в понедельник.