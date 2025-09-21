В Волгоградской области прозвучат учебные сирены

В этот день с 9:00 до 16:00 горожане могут заметить активное передвижение спецтранспорта экстренных служб — пожарных, спасателей, медиков — по улицам Михайловки. Администрация города убедительно просит не беспокоиться: всё это часть учебного процесса, направленного на повышение готовности к реальным ситуациям.