В Волгоградской области прозвучат учебные сирены

Город Михайловка Волгоградской области готовится к масштабным командно-штабным учениям по отработке действий при условных чрезвычайных ситуациях. Это важная подготовка, которая пройдет 23 сентября.
В этот день с 9:00 до 16:00 горожане могут заметить активное передвижение спецтранспорта экстренных служб — пожарных, спасателей, медиков — по улицам Михайловки. Администрация города убедительно просит не беспокоиться: всё это часть учебного процесса, направленного на повышение готовности к реальным ситуациям.
На следующий день, 24 сентября, ровно в 12:00, в Михайловке пройдет проверка всей системы оповещения населения. Это значит, что по всему городу прозвучат тревожные сирены и заработают громкоговорители.
Граждан просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий. Цель учений — отработать слаженность работы всех служб и обеспечить безопасность жителей Волгоградской области в случае реальной угрозы.