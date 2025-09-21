Школьникам хотят освободить субботу: в Госдуме говорят об отмене домашнего задания

Субботу необходимо сделать полностью свободным днем у школьников. В первую очередь для того, чтобы дети могли проводить время с семьей. Такое мнение выразил депутат Госдумы и председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Его слова передает ТАСС.
Парламентарий подчеркнул, что сейчас многие продвигают идею о полной отмене домашних заданий. Однако подобное решение, уверен депутат, будет неправильным. В первую очередь потому, что детям нужно уметь заниматься самостоятельно. Поэтому куда более удачным решением, по мнению Миронова, будет освобождение субботы.
«Отменить задания на выходные дни, в обязательном порядке сделать так, чтобы суббота была выходным, и чтобы выходной день без уроков они проводили бы с родителями, проводили бы в кругу семьи, — да, вот это будет абсолютно правильно», — сказал депутат.
При этом он подчеркнул, что домашние задания в будни дни должны остаться. Поскольку по-другому школа попросту не успеет дать все знания. Тем не менее, выходные должны быть выходными. Тогда дети смогут отдохнуть и в понедельник вернуться на учебу с новыми силами.
«Но наше предложение — отменить домашние задания на выходные, и в субботу чтобы никто не учился», — подытожил Миронов.
Тем временем стало известно, будут ли в школы активно внедряться электронные учебники. Как отметили в Минпросвещения, на данный момент подобных планов нет. Поскольку бумажный вариант не только помогает в учебе, но и формирует мировоззрение. Более того, он способствует развитию ребенка.