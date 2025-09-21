Школа в Татарске, что в 180 км от Омска, рухнула за секунды

Чрезвычайное происшествие произошло 21 сентября в городе Татарске Новосибирской области. Около 10:40 утра произошло частичное обрушение здания школы № 5. По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, пострадавших нет.
В момент ЧП в здании никого не было, так как был выходной день. Сторож успел вовремя покинуть помещение.
Здание школы было построено более 80 лет назад. Последний капитальный ремонт проводился более шести лет назад. Серьезные проблемы с состоянием здания были выявлены еще в 2012 году. Тогда спортивный зал школы был признан аварийным, а занятия там — опасными для жизни. Несмотря на это, школа продолжала работать.
По факту происшествия прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
Напомним, в омских школах более сотни классов закрыты на карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ.