Школа в Татарске, что в 180 км от Омска, рухнула за секунды

Здание школы было построено более 80 лет назад. Последний капитальный ремонт проводился более шести лет назад. Серьезные проблемы с состоянием здания были выявлены еще в 2012 году. Тогда спортивный зал школы был признан аварийным, а занятия там — опасными для жизни. Несмотря на это, школа продолжала работать.