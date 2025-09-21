Ричмонд
МЧС: В Ленобласти уничтожено 5 авиабомб и 51 мина времён Великой Отечественной

В Тосненском районе Ленинградской области пиротехники МЧС России ликвидировали 56 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Life.ru

В Ленинградской области пиротехники МЧС России уничтожили 56 взрывоопасных предметов. Видео © МЧС России.

«Пиротехнический расчёт Невского спасательного центра МЧС России вывез на полигон пять авиационных бомб и 51 противотанковую мину времён ВОВ. Специалисты уничтожили опасные находки путём подрыва», — говорится в сообщении.

Очевидцы заметили опасные находки и сообщили о них спасателям. На место прибыли специалисты, которые аккуратно вывезли бомбы и мины на полигон для безопасного уничтожения. Все работы были проведены с соблюдением техники безопасности.

Ранее на востоке Крымского полуострова специалисты МЧС России ликвидировали девять взрывоопасных объектов. В Ленинском районе были уничтожены восемь противотанковых мин и один сапёрный заряд.