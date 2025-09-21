МЧС: В Ленобласти уничтожено 5 авиабомб и 51 мина времён Великой Отечественной

В Ленинградской области пиротехники МЧС России уничтожили 56 взрывоопасных предметов. Видео © МЧС России.
«Пиротехнический расчёт Невского спасательного центра МЧС России вывез на полигон пять авиационных бомб и 51 противотанковую мину времён ВОВ. Специалисты уничтожили опасные находки путём подрыва», — говорится в сообщении.
Очевидцы заметили опасные находки и сообщили о них спасателям. На место прибыли специалисты, которые аккуратно вывезли бомбы и мины на полигон для безопасного уничтожения. Все работы были проведены с соблюдением техники безопасности.
Ранее на востоке Крымского полуострова специалисты МЧС России ликвидировали девять взрывоопасных объектов. В Ленинском районе были уничтожены восемь противотанковых мин и один сапёрный заряд.