Анатолий Гарбузов: промышленный парк в Люблино создаст более 200 рабочих мест

В районе Люблино завершается строительство промышленного парка NOMAN. Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, новый объект площадью 13,5 тыс. кв. м обеспечит более 260 рабочих мест и станет современным производственно-деловым кластером.
«Реализация таких проектов формирует новые центры деловой активности и укрепляет промышленный потенциал города. Промышленный парк в Люблино даст импульс развитию малого и среднего бизнеса и станет точкой роста экономики на юго-востоке столицы», — подчеркнул Гарбузов.
На объекте уже завершено устройство перекрытия третьего этажа, продолжается облицовка фасадов сэндвичпанелями и монтаж металлокаркаса кровли.
Будущий комплекс объединит 25 производственных и 26 офисных блоков. Для резидентов — предприятий лёгкой промышленности, электроники и полиграфии — предусмотрены современные инженерные решения, удобные подъездные пути для грузового транспорта и собственный паркинг.
Близость к ключевым магистралям и станции метро «Люблино» обеспечит объекту хорошую транспортную доступность.
С 2016 года в Москве реализуются масштабные инвестиционные проекты, которые позволяют инвесторам на льготных условиях создавать современные производственные, социальные и коммерческие объекты, обеспечивая город новыми рабочими местами.