Анатолий Гарбузов: промышленный парк в Люблино создаст более 200 рабочих мест

В районе Люблино завершается строительство промышленного парка NOMAN. Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, новый объект площадью 13,5 тыс. кв. м обеспечит более 260 рабочих мест и станет современным производственно-деловым кластером.