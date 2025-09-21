Хабаровский край увеличил вылов кеты и укрепил позиции на рынке

В Хабаровском крае подводят итоги осенней путины. Директор группы рыбодобывающих компаний Дмитрий Вологжин сообщил, что в этом году добытчикам удалось выловить больше кеты, чем в 2024-м.
«В этом году ход лучше, рыбы больше, она идёт плотнее. Я думаю, что икры будет больше», — отметил Вологжин.
По его словам, только в осенний сезон добыто около тысячи тонн рыбы. С учётом летней путины общий показатель составил порядка 1,5 тысячи тонн.
Вылов доставляют на перерабатывающие предприятия Николаевского района, где рыбу разделывают, замораживают и готовят к дальнейшей реализации. Часть продукции останется в регионе, а часть будет отправлена на экспорт.
В Ассоциации предприятий рыбной отрасли края уточнили, что ещё в начале сезона было добыто свыше 120 тонн кеты и около 6 тонн горбуши. Совокупный результат уже превысил показатели прошлого года.
Эксперты отмечают: успешный ход рыбы не только увеличит объёмы переработки и экспорта, но и позволит региону укрепить позиции на внутреннем и международном рынке. При этом стабильные поставки обеспечат жителей края доступной рыбой и икрой, а местные компании — дополнительными возможностями для роста.