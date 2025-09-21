Хабаровский край увеличил вылов кеты и укрепил позиции на рынке

Эксперты отмечают: успешный ход рыбы не только увеличит объёмы переработки и экспорта, но и позволит региону укрепить позиции на внутреннем и международном рынке. При этом стабильные поставки обеспечат жителей края доступной рыбой и икрой, а местные компании — дополнительными возможностями для роста.