Победитель «Интервидения» направит часть выигрыша на благотворительность в РФ

Победитель Международного музыкального конкурса «Интервидение» Дык Фук сообщил, что планирует направить часть своего выигрыша на благотворительность в России.
По словам исполнителя, он хочет найти подходящий фонд и оказать помощь нуждающимся, отметив, что это для него важная цель после победы.
Дык Фук признался в эфире «Первого канала», что испытал настоящий шок, когда узнал о решении жюри. Он подчеркнул, что конкуренция была очень серьезной, и он не ожидал одержать победу в таком масштабном состязании.
В конкурсе, который прошел на этой неделе в Москве, приняли участие представители 22 стран. Победителю вручили Хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.
Дык Фук выступал под 20-м номером с композицией «Phu Dong Thien Vuong», набрав 422 балла по итогам голосования жюри.
«Вечерняя Москва» рассказала об итогах «Интервидения», отметила яркие номера и раскрыла подробности конкурса, который прошел на площадке «Live Арена» в Москве. Это был 10-й конкурс в истории «Интервидения», впервые он состоялся в Чехословакии в 1965 году.