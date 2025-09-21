Ричмонд
Житель Приморья одержал победу в престижном российском конкурсе

Мероприятие объединило лучших специалистов со всех уголков России.

Источник: Аргументы и факты

Приморский врач-психиатр-нарколог краевого наркологического диспансера Вячеслав Гнездилов победил в одной из номинаций финала Всероссийского конкурса «Молодой профсоюзный лидер здравоохранения России-2025». Мероприятие проводилось в Красноярске.

Как сообщает Минздрав региона, Вячеслав обошёл 23 других участника, среди которых были молодые специалисты и студенты последних курсов профильных учебных заведений.

В рамках конкурса требовалось представить и защитить свой проект, а также проявить личные лидерские качества.

Минздрав региона поздравил победителя в своем телеграм-канале.