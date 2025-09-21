В Сочи ввели в эксплуатацию водозабор на реке Мзымта

На объекте были выполнены работы по электроснабжению, установке шкафов управления и автоматики насосных станций, оборудованию охранной системы и системы видеонаблюдения. Также в Сочи реализуется пилотный проект по установке приборов учета потребления воды с цифровой передачей данных. Сведения передаются в режиме реального времени, что гарантирует точность и прозрачность измерений.