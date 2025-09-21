В Сочи ввели в эксплуатацию водозабор на реке Мзымта

Водозабор на реке Мзымта ввели в эксплуатацию в Сочи в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
«Рад сообщить о завершении масштабной работы и вводе в эксплуатацию нового водозабора производительностью 65 тысяч кубометров в сутки, который стал ключевым элементом в решении задачи по обеспечению стабильного водоснабжения Адлерского, Хостинского и Центрального районов нашего города. Новый объект позволит улучшить ситуацию, стабилизировав подачу воды, и, что самое главное, обеспечить надежный резервный источник водоснабжения», — отметил глава Сочи Андрей Прошунин.
На объекте были выполнены работы по электроснабжению, установке шкафов управления и автоматики насосных станций, оборудованию охранной системы и системы видеонаблюдения. Также в Сочи реализуется пилотный проект по установке приборов учета потребления воды с цифровой передачей данных. Сведения передаются в режиме реального времени, что гарантирует точность и прозрачность измерений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.