Международный конкурс «Интервидение» составит конкуренцию другому музыкальному мероприятию — «Евровидению», заявил французский новостной телеканал France 24.
20 сентября в РФ состоялся финал «Интервидения», в котором победил представитель Вьетнама Дык Фук.
«В субботу Россия возродила свой конкурс песни “Интервидение”, в котором приняли участие артисты из более чем 20 стран. Он составит конкуренцию декадентскому “Евровидению”», — отметили журналисты.
Авторы публикации на сайте телеканала пояснили, что интерес к «Интервидению» врывается тем, что каждый участник может исполнять композицию на государственном языке своей страны. На «Евровидении», в свою очередь, следует петь только на английском.
Напомним, 20 сентября американская газета The Christian Science Monitor написала, что суть «Интервидения» заключается в защите многополярного мира и традиционных ценностей. Авторы статьи обратили внимание, что среди участников конкурса были представители стран глобального Юга.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что финал «Интервидения» стал одним из наиболее ожидаемых событий 2025 года в сфере культуры.