Mash: Михаил Ефремов вернется на театральную сцену на два месяца раньше

Актер Михаил Ефремов вернется на театральную сцену раньше запланированного срока — в декабре вместо февраля, чтобы воспользоваться предновогодним ажиотажем. Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что артист исполнит главную роль в спектакле «Без свидетелей». Сообщается, что Ефремов полон энергии и с нетерпением готовится к выступлениям.
Билеты на спектакль поступят в продажу через неделю, предварительные цены составят от семи до 50 тысяч рублей, передает Telegram-канал.
Ранее стало известно, что Ефремов стал актером театра «Мастерская “12”, художественным руководителем которого выступает советский режиссер Никита Михалков. Режиссер рассказал, что артист обратился к нему с вопросом о возможности продолжить свою деятельность в его театре.
4 сентября российский актер Никита Ефремов рассказал, что его отец чувствует себя хорошо и «потихоньку готовится к работе». При этом артист отметил, что Ефремов устал от внимания прессы.
Днем ранее, 3 сентября, Михаил Ефремов официально развелся с Софьей Кругликовой после 23 лет совместной жизни. За это время у них родились трое детей — дочери Вера и Надежда, а также сын Борис (2010).