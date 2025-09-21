Прямо по сердцу, но мимо трибун: как Петербург смотрел возвращение «Интервидения»

В отличие от последних лет «Евровидения», где в воздухе висит политическая напряженность, здесь царила удивительная атмосфера простой человеческой дружбы. Хотя и без скандалов на «Интервидении» не обошлось. Певица VASSY, представляющая Америку (гражданка США и Австралии), не смогла выступить в шоу, поскольку правительство Австралии направило в ее адрес официальную ноту. «К сожалению, мне пришлось отказаться от участия из-за непредвиденных обстоятельств, но дайте мне, пожалуйста, день, и я вернусь к этому разговору», — прокомментировала «СтарХиту» VASSY.