Прямо по сердцу, но мимо трибун: как Петербург смотрел возвращение «Интервидения»

Он вбирал в себя запах сосисок, сладкой ваты и свежего ветра с Финского залива и приглушенный гул сотен голосов. Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова, обычно место спокойных прогулок и свиданий, 20 сентября превратился в гигантскую фан-зону. Сюда, под открытое небо, петербуржцы пришли, чтобы все вместе, как когда-то в советские времена, посмотреть на возрожденную легенду — конкурс «Интервидение».
Ностальгия по масштабному.
История кружила здесь, как опавший лист под ногами. Самому конкурсу — 60 лет. Советскому зрителю он запомнился такими номерами, как «Адажио» Лили Ивановой, ритмичный «Танец на барабане» Николая Гнатюка и, конечно, триумфальное «Все могут короли» в исполнении молодой Аллы Пугачевой.
Новое «Интервидение» — не точная копия старого. Другие организаторы, другой состав (в основном БРИКС, СНГ, Латинская Америка и Ближний Восток), другой формат. Но дух — тот самый, глобальной дружбы и открытия новых музыкальных вселенных. И Петербург, несмотря на то что главная арена светилась огнями Москвы, (ненадолго) стал его полноценной частью.
Нужно отчитаться общим фото!
Еще за несколько дней до шоу читатели «Фонтанки» делились, что их настойчиво просили поддержать мероприятие и прийти посмотреть трансляцию именно в ЦПКиО. Эти разговоры витали и в самих аллеях парка в субботу.
— Где остальные коллеги? — беспокоилась женщина, оглядывая заполняющуюся площадку.
— А вон они уже там стоят. Нужно будет потом отчитаться общим фото, — успокаивала ее другая.
Вопрос «а где вы работаете?» их смутил. Официально — вход был свободным для всех. Неофициально — создавалось стойкое ощущение большого организованного праздника, где каждый зритель на счету.
Перед трансляцией в парке играла живая музыка. Публика была самой разной: семьи с детьми, компании студентов, парочки постарше, явно помнившие тот, старый конкурс. Их разогревала группа «Бисквит» и согревали горячие напитки из точек питания. Главный экран, установленный перед трибунами, был чистым, а звук — мощным.
Прямо по сердцу, но мимо трибун.
Кульминацией вечера для петербургской части аудитории стало выступление Шамана (да, мы помним, что сценическое имя — Shaman). Его появление на экране встретили тепло. Прозвучала песня «Прямо по сердцу», артист был убедителен. Казалось бы, вот он — момент гордости.
Но едва последние ноты растворились в воздухе, Shaman со сцены произнес: «Я представляю Россию, а Россия уже победила. Победила тем, что вы у нас в гостях». И, как по сигналу, началось необъяснимое.
Десятки людей стали покидать свои места. Кто-то сразу, кто-то прождал еще какое-то время. К финалу конкурса, когда на экране должны были объявлять победителей, на трибунах остались лишь единицы. Люди сделали то, за чем пришли, — поддержали своего артиста, а дальше их душа требовала иного.
Триумф Вьетнама и нота протеста участнице из США.
Те же, кто остался, составили костяк самого искреннего фанатского клуба. Наиболее ярыми оказались ребята, пустившиеся в пляс под зажигательные ритмы Венесуэлы и гипнотическую музыку Вьетнама (кажется, они что-то знали).
В отличие от последних лет «Евровидения», где в воздухе висит политическая напряженность, здесь царила удивительная атмосфера простой человеческой дружбы. Хотя и без скандалов на «Интервидении» не обошлось. Певица VASSY, представляющая Америку (гражданка США и Австралии), не смогла выступить в шоу, поскольку правительство Австралии направило в ее адрес официальную ноту. «К сожалению, мне пришлось отказаться от участия из-за непредвиденных обстоятельств, но дайте мне, пожалуйста, день, и я вернусь к этому разговору», — прокомментировала «СтарХиту» VASSY.
Давно Россия не организовывала мероприятие с таким по-настоящему международным составом. И если о культуре Европы мы знаем многое, то здесь нам подарили уникальный шанс познакомиться с музыкой далеких Кении, Колумбии, Саудовской Аравии, ЮАР и многих других. А как много мы знаем исполнителей из Средней Азии? Как минимум мы послушали Фарруха Хасанова из Таджикистана с огненным «Гори!» и душевного Әмре из Казахстана со «Светом степи».
А победила в итоге не политика, а искренность и красота. Триумфатором и обладателем 30 миллионов рублей стал 28-летний Дык Фук из Вьетнама с песней Phù Đổng Thiên Vương, рассказывающей о мифическом герое его страны. Второе место заняло трио NOMAD из Кыргызстана с лиричной композицией «Жалгыз сага», а третье — Дана Аль-Мир из Катара. Россия в лице Шамана, следуя его же логике, осталась вне конкурсной гонки.
Испытание временем.
«Интервидение-2025» удалось. Оно показало огромную потребность людей в простом человеческом общении, в музыке без границ, в возможности открывать для себя целый мир, сидя на скамейке в петербургском парке или у телеэкранов дома.
Но самым трудным испытанием для возрожденного конкурса станет время. Потому что история показывает: «Интервидение» всегда проводилось эпизодически. А потребность собираться есть. Осталось понять, будет ли следующий конкурс, который должен пройти в Саудовской Аравии, или нам снова предстоит ждать десятилетия.