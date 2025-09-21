Ричмонд
И попели, и поели: омские сотрудники УФСИН провели торжественный смотр песни и строя

Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы — с песнями, парадом и полевой кухней — прошло в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы.

Источник: Комсомольская правда

В парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы состоялся XXVIII смотр строя и песни сотрудников УФСИН России по Омской области. Подробности проведения праздника озвучила сегодня, 21 сентября, пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы и Году защитника Отечества, открыл временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Александр Сысенко.

«Смотр строя и песни — это не просто соревнование, а яркое свидетельство высокого уровня профессионализма, преданности долгу и патриотизма сотрудников уголовно-исполнительной системы. Это событие, которое объединяет поколения, укрепляет дух и демонстрирует готовность к выполнению самых ответственных задач по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе. Участники и гости мероприятия получили заряд положительных эмоций и укрепились в понимании важности службы, посвященной защите Отечества», — заявил Александр Сысенко.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Церемония началась с возложения цветов к мемориалу «Воинам-омичам, погибшим в локальных войнах и конфликтах». Показательные выступления организовали кинологи и личный состав отдела по конвоированию, а также мастер-класс провели сотрудники отдела специального назначения «Викинг». Для гостей праздника, среди которых были представители администраций Омка и области, деятели культуры омской культуры и ветераны уголовно-исполнительной системы, выступили песенные коллективы и торжественным маршем прошли учащиеся Казачьей кадетской школы, а также воспитанники регионального отделения всероссийского движения «Юнармия».

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Для гостей работала полевая кухня с вкусной кашей и горячим чаем, а также выставка-ярмарка продукции учреждений УФСИН. В конце праздника лучшие сотрудники УИС Омской области были поощрены за успехи в служебной деятельности.