И попели, и поели: омские сотрудники УФСИН провели торжественный смотр песни и строя

В парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы состоялся XXVIII смотр строя и песни сотрудников УФСИН России по Омской области. Подробности проведения праздника озвучила сегодня, 21 сентября, пресс-служба ведомства.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.
Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы и Году защитника Отечества, открыл временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Александр Сысенко.
«Смотр строя и песни — это не просто соревнование, а яркое свидетельство высокого уровня профессионализма, преданности долгу и патриотизма сотрудников уголовно-исполнительной системы. Это событие, которое объединяет поколения, укрепляет дух и демонстрирует готовность к выполнению самых ответственных задач по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе. Участники и гости мероприятия получили заряд положительных эмоций и укрепились в понимании важности службы, посвященной защите Отечества», — заявил Александр Сысенко.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.
Церемония началась с возложения цветов к мемориалу «Воинам-омичам, погибшим в локальных войнах и конфликтах». Показательные выступления организовали кинологи и личный состав отдела по конвоированию, а также мастер-класс провели сотрудники отдела специального назначения «Викинг». Для гостей праздника, среди которых были представители администраций Омка и области, деятели культуры омской культуры и ветераны уголовно-исполнительной системы, выступили песенные коллективы и торжественным маршем прошли учащиеся Казачьей кадетской школы, а также воспитанники регионального отделения всероссийского движения «Юнармия».
Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.
Для гостей работала полевая кухня с вкусной кашей и горячим чаем, а также выставка-ярмарка продукции учреждений УФСИН. В конце праздника лучшие сотрудники УИС Омской области были поощрены за успехи в служебной деятельности.