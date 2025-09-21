И попели, и поели: омские сотрудники УФСИН провели торжественный смотр песни и строя

Церемония началась с возложения цветов к мемориалу «Воинам-омичам, погибшим в локальных войнах и конфликтах». Показательные выступления организовали кинологи и личный состав отдела по конвоированию, а также мастер-класс провели сотрудники отдела специального назначения «Викинг». Для гостей праздника, среди которых были представители администраций Омка и области, деятели культуры омской культуры и ветераны уголовно-исполнительной системы, выступили песенные коллективы и торжественным маршем прошли учащиеся Казачьей кадетской школы, а также воспитанники регионального отделения всероссийского движения «Юнармия».