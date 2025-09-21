Эксперимент с воздухом начался в Минске

Основной источник загрязнения воздуха в Минске — автомобильный транспорт, на который приходится около 80% всех выбросов, в то время как на промышленные предприятия приходится оставшиеся 20%. При этом, город обладает хорошо развитой системой общественного транспорта. По данным станций автоматического мониторинга, в часы пик (с 7.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00) наблюдается повышение концентрации оксидов азота и углерода, что напрямую связано с увеличением интенсивности движения в эти периоды.