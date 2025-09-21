В Ростове-на-Дону неизвестные похитили мотоцикл со стоянки

В Отдел полиции № 5 Ростова-на-Дону с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что в ночь на субботу был похищен ее мотоцикл. Предварительный ущерб от кражи оценен в 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.