В Ростове-на-Дону неизвестные похитили мотоцикл со стоянки

В Отдел полиции № 5 Ростова-на-Дону с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что в ночь на субботу был похищен ее мотоцикл. Предварительный ущерб от кражи оценен в 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
По факту произошедшего правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции изучают записи с камер видеонанаблюдения, а также проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении преступления.
