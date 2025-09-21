Ричмонд
В Ростове-на-Дону неизвестные похитили мотоцикл со стоянки

В Ростове полицейские разыскивают похитителей мотоцикла.

Источник: Комсомольская правда

В Отдел полиции № 5 Ростова-на-Дону с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что в ночь на субботу был похищен ее мотоцикл. Предварительный ущерб от кражи оценен в 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По факту произошедшего правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции изучают записи с камер видеонанаблюдения, а также проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении преступления.

