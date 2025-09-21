Ричмонд
Еще два округа Нижегородской области начнут пуск тепла

В Ковернинском и Уренском округах Нижегородской области определены даты начала отопительного сезона. Об этом сообщили представители местных администраций в социальных сетях.

Источник: НИА-Нижний Новгород

В Ковернинском округе тепло начнет поступать в здания уже 22 сентября, а в Уренском — двумя днями позже, 24 сентября.

Первоначально отопление будет подано в социально значимые учреждения — детские сады и медицинские организации. Затем тепло поступит в многоквартирные жилые дома. На следующем этапе отопление подключат в школах, учреждениях культуры, а также в зданиях органов власти. Завершающим этапом станет подача тепла на промышленные объекты.

Ранее сообщалось, что с 22 сентября подачу тепла начнут в Тоншаеве и Шахунье, 23 сентября — в Лыскове, а 24 сентября — в Володарском округе.