Еще два округа Нижегородской области начнут пуск тепла

В Ковернинском округе тепло начнет поступать в здания уже 22 сентября, а в Уренском — двумя днями позже, 24 сентября.
Первоначально отопление будет подано в социально значимые учреждения — детские сады и медицинские организации. Затем тепло поступит в многоквартирные жилые дома. На следующем этапе отопление подключат в школах, учреждениях культуры, а также в зданиях органов власти. Завершающим этапом станет подача тепла на промышленные объекты.
Ранее сообщалось, что с 22 сентября подачу тепла начнут в Тоншаеве и Шахунье, 23 сентября — в Лыскове, а 24 сентября — в Володарском округе.