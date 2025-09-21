Зарплаты военных и силовиков вырастут в октябре

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Заработные платы работников силовых ведомств, военнослужащих, работников госорганов и казенных бюджетных и автономных учреждений будут проиндексированы на 7,6% с 1 октября, говорится в соответствующем распоряжении правительства.
«Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям — главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2025 г. на 7,6 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда», — говорится в документе.
Отмечается, что индексация затронет работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, госорганов, воинских частей, а также органов исполнительной власти с военной службой.