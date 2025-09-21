Ростовчан ждет массовое отключение света в начале недели

На следующей рабочей неделе, начиная с 22 сентября, жителей Ростова-на-Дону ожидают масштабные отключения электроэнергии.
В понедельник, 22 сентября, с 9:00 до 17:00 без света останутся дома на Юфимцева, Текучева, Балочной, 9-й улице и Катаева, а также в Артельном, Громком и Подсолнечном переулках. В это же время будут обесточены дома на Думенко, Лелюшенко, Каскадной и в Днепровском переулке. Кроме того, на пару часов, с 10:00 до 12:00, электричество отключат на Вавилова, проспекте Королева и Неклиновской улице.
График отключений на 23 и 24 сентября также предусматривает длительные перерывы в электроснабжении для значительного числа адресов в различных районах города, включая Текучева, Балочную, 9-ю улицу, Катаева, Артельный, Громкий и Подсолнечный переулки, 40-ю линию, Школьную, Черевичкина, Рябышева, Горсоветскую, Клавишный переулок, Книжную, Новостроевскую, Детскую, Александра Блока, Якуба Коласа, Марины Расковой, Гельца, Комарова и Нахичевань.