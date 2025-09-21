Ростовчан ждет массовое отключение света в начале недели

В понедельник, 22 сентября, с 9:00 до 17:00 без света останутся дома на Юфимцева, Текучева, Балочной, 9-й улице и Катаева, а также в Артельном, Громком и Подсолнечном переулках. В это же время будут обесточены дома на Думенко, Лелюшенко, Каскадной и в Днепровском переулке. Кроме того, на пару часов, с 10:00 до 12:00, электричество отключат на Вавилова, проспекте Королева и Неклиновской улице.