На красноярском рынке «Новая Взлетка» продавали сомнительную рыбу

Специалисты Россельхознадзора нашли на рынке «Новая Взлетка» в Красноярске рыбу и рыбную продукцию без ветеринарных документов.

Источник: Соцсети

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно законодательству, вся рыба должна проходить проверку перед продажей. Продавцы обязаны оформлять ветеринарные свидетельства в системе «Меркурий», которые подтверждают безопасность продукции.

Отсутствие документов говорит о возможной опасности для покупателей. Как поясняют эксперты, внешне невозможно определить, заражена ли рыба паразитами, которые могут причинить вред здоровью при недостаточной обработке.

Россельхознадзор выдал предостережения четырем индивидуальным предпринимателям и одному юридическому лицу.