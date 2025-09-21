На красноярском рынке «Новая Взлетка» продавали сомнительную рыбу

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно законодательству, вся рыба должна проходить проверку перед продажей. Продавцы обязаны оформлять ветеринарные свидетельства в системе «Меркурий», которые подтверждают безопасность продукции.
Отсутствие документов говорит о возможной опасности для покупателей. Как поясняют эксперты, внешне невозможно определить, заражена ли рыба паразитами, которые могут причинить вред здоровью при недостаточной обработке.
Россельхознадзор выдал предостережения четырем индивидуальным предпринимателям и одному юридическому лицу.