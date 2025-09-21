В Волгограде пройдет гастрономический нетворкинг для соцпредпринимателей

«Настоящая сила предпринимательского сообщества проявляется в диалоге. Нетворкинг в таком неформальном формате позволяет бизнесу не только обмениваться контактами, но и находить новые смыслы и решения, которые сложно найти в одиночку. Это важный шаг в развитии предпринимателей региона», — отметил начальник центра инноваций социальной сферы ГАУ ВО «Мой бизнес» Алина Панфилова.