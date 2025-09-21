В Волгограде пройдет гастрономический нетворкинг для соцпредпринимателей

Гастрономический нетворкинг для социальных предпринимателей состоится 24 сентября в Волгограде по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Волгоградской области.
Участники смогут обсудить вопросы развития социальных инициатив, познакомиться с коллегами из разных сфер и заложить основу для будущих партнерств. Особое место в программе займет кулинарный мастер-класс, который проведет шеф-повар и руководитель студии «Паприка». Зарегистрироваться на нетворкинг можно на сайте.
«Настоящая сила предпринимательского сообщества проявляется в диалоге. Нетворкинг в таком неформальном формате позволяет бизнесу не только обмениваться контактами, но и находить новые смыслы и решения, которые сложно найти в одиночку. Это важный шаг в развитии предпринимателей региона», — отметил начальник центра инноваций социальной сферы ГАУ ВО «Мой бизнес» Алина Панфилова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.