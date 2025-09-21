В Челябинске прошел Единый день безопасности дорожного движения

Единый день безопасности дорожного движения состоялся 17 сентября в Челябинске в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в комитете по делам образования города.
Занятия прошли на пяти интерактивных станциях, каждая из которых предлагала уникальный подход к обучению. В учебном классе под открытым небом дети познакомились с классификацией дорожных знаков и их значением. Участники на велосипедах и самокатах отрабатывали маневры, развивая навыки управления транспортом и изучая правила движения.
На одной из станций дети выступали в роли водителей веломобилей. Кроме того, ребята вспомнили правила дорожного движения (ПДД) для пешеходов и отработали навыки поведения на остановках и в общественном транспорте. На других локациях волонтеры-медики, сотрудники МЧС и Госавтоинспекции проводили беседы о безопасности жизнедеятельности и ответственности несовершеннолетних за правонарушения. Также прошли мастер-классы по оказанию доврачебной помощи и викторина по правилам дорожного движения, что сделало обучение еще более увлекательным.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.