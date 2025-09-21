В Челябинске прошел Единый день безопасности дорожного движения

На одной из станций дети выступали в роли водителей веломобилей. Кроме того, ребята вспомнили правила дорожного движения (ПДД) для пешеходов и отработали навыки поведения на остановках и в общественном транспорте. На других локациях волонтеры-медики, сотрудники МЧС и Госавтоинспекции проводили беседы о безопасности жизнедеятельности и ответственности несовершеннолетних за правонарушения. Также прошли мастер-классы по оказанию доврачебной помощи и викторина по правилам дорожного движения, что сделало обучение еще более увлекательным.