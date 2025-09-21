В Свердловской области для пенсионеров начался конкурс по написанию сказок

Конкурс «Тепло доброй сказки» для жителей старше 60 лет стартовал в Свердловской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Для участия необходимо предоставить одну сказку собственного сочинения. Желающие могут заявиться в одной из двух номинаций. Первая — «Для внуков с любовью», вторая — «Фантазия “серебряного” возраста». В каждой из них будут определены три победителя и три призера. Все заявки и материалы принимаются до 24 октября. Награждение участников и победителей состоится после 17 ноября.
«Уже несколько сезонов в нашем регионе реализуется детский проект “Сказочные истории о здоровье”, маленькие участники которого присылают свои сказки на тему здорового образа жизни. В текущем году Минздрав России признал эту инициативу свердловчан лучшим просветительским мероприятием страны. Сегодня мы предлагаем старшему поколению проявить свой талант, ведь каждый ребенок знает, что его бабушка или дедушка рассказывает самые лучшие сказки», — отметила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Свердловской области Дарья Белова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.