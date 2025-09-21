Ричмонд
Очереди грузовиков на границе России и Казахстана создали пробку

Грузовики скапливаются на границе Казахстана с Россией, замедляя транспортную логистику. Об этом сообщили в Минтранспорта РК.

Источник: Курсив

Министерство транспорта РК и пограничная служба провели выездную проверку автомобильных пунктов пропуска, чтобы разобраться в ситуации.

Специалисты осмотрели инфраструктуру ключевых пунктов, обеспечивающих пересечение границы с РФ. Они изучили зоны движения транспорта, площадки для досмотра, а также здания для обслуживания граждан и сотрудников. Выводы показали, что на некоторых пунктах пропуска образуются значительные очереди, особенно из грузового транспорта, на нейтральной полосе в сторону России. Это приводит к задержкам в пропускных процедурах и увеличивает время ожидания для перевозчиков, создавая неудобства и для казахстанской стороны.

Причина заторов — ужесточение контроля со стороны России. Введены более тщательные проверки грузов, увеличено время досмотра машин, а также добавлены требования к документам и соблюдению санитарных и фитосанитарных норм. Эти меры и вызвали пробки на границе.

Казахстан намерен обсудить проблему с российской стороной, чтобы найти способы ускорить пропуск транспорта и сократить простои.