Фестиваль туризма собрал больше 10 тысяч человек в Хабаровске

В Хабаровске проходит Фестиваль туризма. Только за субботу площадку на Комсомольской площади посетило больше 10 тысяч человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Для гостей работали гастрономические и культурные зоны. Шеф-повара из Сочи и Камчатки побили рекорд по выпеканию блинов и сделали больше, чем планировали.
Вечером на сцену вышел хедлайнер SEVAK. Его выступление собрало множество зрителей и стало яркой точкой дня.
По информации министерства туризма Хабаровского края, сегодня программа продолжится до 20:00. В 18:30 организаторы проведут розыгрыш призов, участие возможно только при личном присутствии. Завершит Фестиваль красочное шоу воздухоплавательных шаров и фейерверк над Амуром.
Фестиваль туризма проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.