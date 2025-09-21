Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фестиваль туризма собрал больше 10 тысяч человек в Хабаровске

Гости попробовали угощения и поучаствовали в розыгрыше призов.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске проходит Фестиваль туризма. Только за субботу площадку на Комсомольской площади посетило больше 10 тысяч человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Для гостей работали гастрономические и культурные зоны. Шеф-повара из Сочи и Камчатки побили рекорд по выпеканию блинов и сделали больше, чем планировали.

Вечером на сцену вышел хедлайнер SEVAK. Его выступление собрало множество зрителей и стало яркой точкой дня.

По информации министерства туризма Хабаровского края, сегодня программа продолжится до 20:00. В 18:30 организаторы проведут розыгрыш призов, участие возможно только при личном присутствии. Завершит Фестиваль красочное шоу воздухоплавательных шаров и фейерверк над Амуром.

Фестиваль туризма проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.