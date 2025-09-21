В 19 районах Иркутской области с 22 по 26 сентября будут перебои телевещания. Однако 23, 24 и 25 сентября с временными неудобствами столкнется большинство жителей населенных пунктов региона. Об этом КП-Иркутск стало известно из информации на сайте регионального радиотелевизионного передающего центра.