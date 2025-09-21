Ричмонд
В 19 районах Иркутской области с 22 по 26 сентября будут перебои телевещания

Могут временно прекращаться трансляции 20 федеральных телеканалов.

Источник: Комсомольская правда

В 19 районах Иркутской области с 22 по 26 сентября будут перебои телевещания. Однако 23, 24 и 25 сентября с временными неудобствами столкнется большинство жителей населенных пунктов региона. Об этом КП-Иркутск стало известно из информации на сайте регионального радиотелевизионного передающего центра.

Отсутствие телевизионного сигнала связано с плановым техническим обслуживанием оборудования. Из-за этого могут временно прекращаться трансляции всех 20 федеральных телеканалов (включая Первый, «Россия 1», «Россия 24», НТВ и другие), а также радиостанций «Радио России», «Вести FM» и «Маяк».

Список населенных пунктов, где будут идти работы, можно найти на сайте РТРС по этой ссылке.

