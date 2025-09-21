Самый северный район Хабаровского края посетил Дмитрий Демешин

Об этом пишет пресс-служба правительства.
Первым делом глава осмотрел аэропорт, который отремонтируют только к 2027 году. За это время пропускная способность его вокзала будет до 100 пассажиров в час. А до 2030 года планируют масштабно реконструировать всю аэродромную инфраструктуру.
«Аэропорт нужно будет усиливать авиационной техникой. Мы подумаем, каким образом поставить сюда еще один самолет и улучшить авиаперевозки, которые очень беспокоят население», — заметил чиновник.
Региональный начальник встретился и с руководством центральной районной больницы, где лечат более 700 человек и не хватает пяти врачей: терапевтов, акушера-гинеколога, невролога и хирурга. Последний должен приступить к работе уже в октябре.
А также Дмитрий Демешин посетил школу, требующую капремонта. Он начнется, когда соберут проектно-сметную документацию.
«При получении положительного результата госэкспертизы в следующем году необходимо принять участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на период до 2030 года на капитальный ремонт здания», — напомнил губернатор.
В конце, после встречи с местными жителями, глава дал ряд поручений. Если Минцифры нужно установить больше усилителей сигнала, то Минтрансу — решить проблемы дорог и авиаперелетов.