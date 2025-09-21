В Башкирии поймали пьяного подростка за рулем «Ауди»

В Октябрьском сотрудники ГАИ задержали пьяного подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, 17-летний водитель был за рулем автомобиля «Ауди А4». Инспекторы выяснили, что у него нет прав, а освидетельствование показало более 0,500 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В результате автомобиль поместили на спецстоянку и составили административный протокол. Родителей ребенка также ждет проверка от комиссии по делам несовершеннолетних.
