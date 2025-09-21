Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии поймали пьяного подростка за рулем «Ауди»

Всю информацию о нем передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском сотрудники ГАИ задержали пьяного подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, 17-летний водитель был за рулем автомобиля «Ауди А4». Инспекторы выяснили, что у него нет прав, а освидетельствование показало более 0,500 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В результате автомобиль поместили на спецстоянку и составили административный протокол. Родителей ребенка также ждет проверка от комиссии по делам несовершеннолетних.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.