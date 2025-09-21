В Астане появилось новое эко-пространство: высадили более 350 деревьев

«Сегодняшнее мероприятие мы приурочили к акции “Таза Қазақстан”. Радует, что в нашем районе появилось новое место отдыха, где люди могут гулять, а также на просторах города прибавились насаждения, которые будут улучшать экологию. Своими делами мы подаем пример, подрастающему поколению. Хочется, чтобы они тоже в этом деле принимали активное участие», — сказал аким района Сарыарка Жанасыл Шаукентаев.