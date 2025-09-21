В Астане появилось новое эко-пространство: высадили более 350 деревьев

Новое общественное пространство появилось по адресу ул. Жамбыла, 8, ранее на этом месте был пустырь, передает DKNews.kz.
В рамках акции «Таза Қазақстан» новое место отдыха жителей озеленили, посадив здесь более 350 деревьев — липа, вяз, сирень, миндаль и другие виды. В посадке деревьев приняли участие сотрудники аппарата акима района Сарыарка, депутаты маслихата Алтыншаш Табулдина и Бауыржан Смаилов, представители совета ветеранов, активные жители, а также сотрудники государственных органов и коммунальных служб.
«Сегодняшнее мероприятие мы приурочили к акции “Таза Қазақстан”. Радует, что в нашем районе появилось новое место отдыха, где люди могут гулять, а также на просторах города прибавились насаждения, которые будут улучшать экологию. Своими делами мы подаем пример, подрастающему поколению. Хочется, чтобы они тоже в этом деле принимали активное участие», — сказал аким района Сарыарка Жанасыл Шаукентаев.
На новой территории обустроены пешеходная аллея и зеленая зона для прогулок и отдыха.
Пространство станет логичным продолжением общественной территории по адресу ул. К. Кумисбекова, 7, где ранее уже было высажено 800 деревьев.
Напомним, в этом году в столице благоустраивают около 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Эти работы охватили все районы города, включая жилые массивы. На сегодняшний день практический все работы уже завершены.