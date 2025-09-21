Ричмонд
В Кемерове ремонт дороги на улице Инициативной завершится до конца сентября

Основные работы завершены: приведены в порядок две полосы движения и нанесена разметка.

Капитальный ремонт дороги на улице Инициативной проходит в Кемерове по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Все работы завершат до конца сентября, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

«Основные работы подрядчиком завершены: отремонтированы две полосы движения, нанесена разметка, установлены новые опоры освещения. Особое внимание — созданию безбарьерной среды. Везде сделаны удобные для колясок и велосипедистов съезды с тротуаров», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Подрядчики также построили ливневую канализацию, переустроили инженерные коммуникации и обеспечили их защиту. На участке от ул. 40 лет Октября до ул. Александрова практически обустроены пешеходные тротуары и высажен газон.

Специалистам осталось завершить озеленение, монтаж светофоров и установку дорожных знаков. На участке от ул. Александрова до ул. Рекордной продолжаются работы по укладке тротуаров, выравниванию, озеленению и монтажу элементов дорожной инфраструктуры.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.