Яблоки раздавали иностранцам в аэропорту Алматы в честь Дня города

Апорт — больше чем фрукт. Это часть истории Алматы, его характер и вкус детства для многих горожан. Каждое яблоко вручали с улыбкой, парой теплых слов о городе и коротким рассказом о его традициях, чтобы с самого первого момента гости почувствовали знаменитое казахстанское гостеприимство.