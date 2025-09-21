Ричмонд
Яблоки раздавали иностранцам в аэропорту Алматы в честь Дня города

В эти выходные в международном аэропорту Алматы в честь Дня города более 5000 иностранным туристам подарили яблоки сорта «апорт», передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в эти выходные в международном аэропорту проходит акция «Символ Алматы в подарок» — иностранных туристов встречали ароматными алматинскими апортами. Акция организована управлением туризма ко Дню города.

Апорт — больше чем фрукт. Это часть истории Алматы, его характер и вкус детства для многих горожан. Каждое яблоко вручали с улыбкой, парой теплых слов о городе и коротким рассказом о его традициях, чтобы с самого первого момента гости почувствовали знаменитое казахстанское гостеприимство.

За два дня акцию успели оценить более пяти тысяч путешественников, прилетевших прямыми международными рейсами.