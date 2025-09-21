За лето москвичи передали в «Домики добра» более 16 тысяч подарков

Кроме того, москвичи подписывали открытки с пожеланиями и словами поддержки для участников СВО и детей, проживающих на новых территориях. Животным из приютов неравнодушные жители столицы собрали более 1,4 тыс. зоотоваров. В «Домики добра» приносили сухой и влажный корм, а также крупы. Для приютов передавали средства для дезинфекции медицинских и ветеринарных помещений, моющие и чистящие принадлежности для уборки, впитывающие пеленки, капли от клещей.