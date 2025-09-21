За лето москвичи передали в «Домики добра» более 16 тысяч подарков

Жители столицы передали в «Домики добра» проекта «Москва помогает» свыше 16 тыс. подарков для участников специальной военной операции (СВО), детей из новых регионов, также приносили зоотовары. Популяризация волонтерской деятельности отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Более 10,4 тыс. подарков собрали детям, проживающим в новых регионах. Москвичи приносили школьные принадлежности, в том числе тетради, карандаши, ручки, фломастеры, ластики. Детям младшего возраста передавали игрушки и настольные игры, пазлы с изображением городов России, сувениры, матрешек и спортивные товары. Участникам специальной военной операции собрали более 4,9 тыс. подарков: мужские подарочные наборы и средства личной гигиены.
Кроме того, москвичи подписывали открытки с пожеланиями и словами поддержки для участников СВО и детей, проживающих на новых территориях. Животным из приютов неравнодушные жители столицы собрали более 1,4 тыс. зоотоваров. В «Домики добра» приносили сухой и влажный корм, а также крупы. Для приютов передавали средства для дезинфекции медицинских и ветеринарных помещений, моющие и чистящие принадлежности для уборки, впитывающие пеленки, капли от клещей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.