Омбудсмен Афанасьева рассказала, кому положена льготная ипотека под 6%

Правительственная программа льготной ипотеки под 6% годовых была продлена и будет действовать до 2030 года. Право на получение кредита на этих выгодных условиях предоставлено нескольким категориям заемщиков. О том, кто может рассчитывать на льготную ипотеку, рассказала Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
Воспользоваться льготной ипотекой под 6% могут на самом деле многие — и прежде всего семьи, в которых воспитывается хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно. Кроме того, программа распространяется на семьи из малых городов (с населением менее пятидесяти тысяч человек), которые имеют двух и более несовершеннолетних детей.
Льготную ипотеку могут оформить родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью. Отдельные условия предусмотрены для многодетных семей (с двумя и более детьми), проживающих в регионах с низкими объемами жилищного строительства или на территориях, для которых утверждены индивидуальные программы развития.
Важно отметить, что воспользоваться льготной ставкой можно исключительно для приобретения жилья в новостройке непосредственно у застройщика, либо для покупки частного дома с земельным участком, при условии, что расчеты проводятся через механизм эскроу-счетов.
Данные меры поддержки установлены на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1711, принятого 30 декабря 2017 года.