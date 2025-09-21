Омбудсмен Афанасьева рассказала, кому положена льготная ипотека под 6%

Воспользоваться льготной ипотекой под 6% могут на самом деле многие — и прежде всего семьи, в которых воспитывается хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно. Кроме того, программа распространяется на семьи из малых городов (с населением менее пятидесяти тысяч человек), которые имеют двух и более несовершеннолетних детей.