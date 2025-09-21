Где и сколько квартир затопило после рекордных осадков в Крыму

В субботу специалисты завершили обход 111 МКД, где ранее велись восстановительные работы крыш и сохранялся риск протекания воды, проинформировал он.
По результатам осмотра в 75 зданиях признаков затекания не обнаружено. В остальных 36 выявлены протечки различного характера — преимущественно в Ялте, Симферополе и Симферопольском районе. Всего пострадали 132 квартиры.
И подчеркнул, что по каждой пострадавшей квартире составлены акты. В индивидуальном порядке прорабатываются вопросы компенсации либо проведения ремонтных работ за счет подрядной организации.
Также глава правительства РК отметил, что в ряде случаев, как, например, в Евпатории, последствия удалось оперативно устранить силами подрядных организаций и управляющих компаний. Ситуацию держим на контроле, подытожил Гоцанюк.
Непогода обрушилась на Севастополь и Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах выпала месячная норма осадков, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Ветер повалил деревья в Севастополе, Ялте, Феодосии, в результате были повреждены автомобили. При этом пострадавших и погибших в результате разгула стихии нет.