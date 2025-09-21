Победителем «Интервидения» стал вьетнамец, а белоруска вошла в десятку

Белоруска Настя Кравченко, у которой был технически сложный номер, исполнила песню «Мотылек» на русском языке. Ей прочили высокие шансы на успех. Исполнительница из Беларуси, набрав 341 балл, осталась за пределами тройки призеров, заняв в итоге шестое место. Более высокие оценки международного жюри получили артисты из Кыргызстана (трио NOMAD с песней «Жалгыз сага», в переводе на русский «Только тебе» −373 балла) и Катара (Дана Аль-Мир с композицией «Huwa Dha Anta», в переводе «Это именно ты» — 369 баллов).