Победителем «Интервидения» стал вьетнамец, а белоруска вошла в десятку

Победителем «Интервидения» стал вьетнамец, а белоруска Настя Кравченко стала шестой. Таковы итоги международного конкурса «Интервидение −2025», который состоялся в Москве вечером 20 сентября.
Напомним, за победу в конкурсе боролась 21 страна из 23 заявившихся. Певица из Австралии греческого происхождения VASSY, которая должна была представить США, не вышла на сцену по политическим причинам, а представитель России — SHAMAN — попросил исключить свое выступление из оценки.
Белоруска Настя Кравченко, у которой был технически сложный номер, исполнила песню «Мотылек» на русском языке. Ей прочили высокие шансы на успех. Исполнительница из Беларуси, набрав 341 балл, осталась за пределами тройки призеров, заняв в итоге шестое место. Более высокие оценки международного жюри получили артисты из Кыргызстана (трио NOMAD с песней «Жалгыз сага», в переводе на русский «Только тебе» −373 балла) и Катара (Дана Аль-Мир с композицией «Huwa Dha Anta», в переводе «Это именно ты» — 369 баллов).
А победителем стал вьетнамец Дык Фук, набравший со своей песней «Phu Dong Thien Vuong» («Небесный король деревни Пхудонг») 422 балла. В качестве приза он получил хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.
Итоговая турнирная таблица. Кадр видео.