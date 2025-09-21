Осуждённый экс-глава похоронного бюро может лишиться ещё и имущества

Судебные приставы Приморского края обратились в суд с исковым заявлением об изъятии у гражданина Игоря Бабынина трех земельных участков во Владивостоке и Хасанском районе. Их общая площадь составляет почти 9 тыс кв. м. Ответчик ранее являлся директором МУП «Некрополь» во Владивостоке. Ранее он был признан виновным по уголовному делу. За коммерческий подкуп, получение взятки и растрату Бабынина приговорили к 10 годам лишения свободы, штрафу в 300 млн рублей. Также он должен был возместить материальный ущерб МУП «Некрополь» в размере 1 064 250 рублей.
По делу о земельных участках защита Бабынина пыталась изменить подсудность. Адвокаты просили передать дело из Фрунзенского суда в другие. Однако вышестоящая судебная инстанция им отказала. Теперь вопрос об изъятии земельных участков будет рассмотрен по существу.
Напомним, что Игорь Бабынин с 1990-х годов был одним из самых преуспевающих директоров ритуальных компаний во Владивостоке. В середине 2010-х годов он возглавил «Некрополь», который заведовал не только похоронами, но и какое-то время кладбищами.
В суде было доказано, что он получал от коммерческих структур деньги, работая директором «Некрополя» с 2005 по 2017 год. Также Игоря Бабынина судили в 2018 году за мошенничество. Тогда он вину признал, поэтому получил два года условно.
Оперативную разработку по делу Бабынина вело приморское УФСБ.
Также добавим, что многое, связанное с деятельностью МУП «Некрополь» стало причиной нескольких и других уголовных дел. Экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка осудили за взятку на 31,2 млн рублей от представителей МУП «Некрополь» за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Пять лет получил завкладбищами «Некрополя» Евгений Шленчак, а заведующего крематориями оштрафовали.