Осуждённый экс-глава похоронного бюро может лишиться ещё и имущества

Судебные приставы Приморского края обратились в суд с исковым заявлением об изъятии у гражданина Игоря Бабынина трех земельных участков во Владивостоке и Хасанском районе. Их общая площадь составляет почти 9 тыс кв. м. Ответчик ранее являлся директором МУП «Некрополь» во Владивостоке. Ранее он был признан виновным по уголовному делу. За коммерческий подкуп, получение взятки и растрату Бабынина приговорили к 10 годам лишения свободы, штрафу в 300 млн рублей. Также он должен был возместить материальный ущерб МУП «Некрополь» в размере 1 064 250 рублей.