В Саратовской области прошел астрономический фестиваль «Звезда Гагарина»

Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина» состоялся 13−14 сентября в Энгельсе Саратовской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Участниками мероприятия стали старшеклассники, студенты, педагоги, советники, родители и наставники. Их ждали практические занятия, образовательные лекции, наблюдение за метеорами, а также легенды и мифы о звездном небе. Также на фестивале проходил проект «Разгон Космос» — научно-развлекательное реалити-шоу для школьников. Команды из пяти регионов России собирали своими руками аэростаты для запуска в космос.
Второй день фестиваля прошел в Парке покорителей космоса имени Ю. А. Гагарина в Энгельсе. Там для участников подготовили интерактивные площадки от Движения первых и партнеров мероприятия, мастер-классы, полосу препятствий, выставки и многое другое.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.