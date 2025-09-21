Калининградцев предупреждают о помехах в телевещании из-за солнечной интерференции

«С 27 сентября по 20 октября в небе над регионом будет наблюдаться осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. Большинство зрителей при просмотре каналов в составе мультиплексов не заметят изменений в качестве изображения. Но всё же нельзя исключить кратковременного “замерзания” или пропадания картинки, распада её на пиксели», — рассказали в администрации.