Калининградцев предупреждают о помехах в телевещании из-за солнечной интерференции

Сбои будут наблюдаться с 27 сентября до 20 октября.

В Калининградской области ожидаются помехи в телевещании из-за солнечной интерференции. Сбои будут наблюдаться с 27 сентября до 20 октября. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации Калининграда.

«С 27 сентября по 20 октября в небе над регионом будет наблюдаться осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. Большинство зрителей при просмотре каналов в составе мультиплексов не заметят изменений в качестве изображения. Но всё же нельзя исключить кратковременного “замерзания” или пропадания картинки, распада её на пиксели», — рассказали в администрации.

Если в период интерференции наблюдаются сбои, рекомендуют перезагрузить приставку. Если это не помогает, следует запустить в меню автопоиск каналов.

Выход солнца на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором в Калининградской области возможен с 9:52 до 11:42. Максимальная продолжительность — до пяти минут в сутки. С графиком интерференции в Калининградской области можно ознакомиться на сайте РТРС.РФ.