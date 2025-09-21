Ричмонд
В селе Новоселицком на Ставрополье обновили историко-краеведческий музей

Открытие модернизированного учреждения запланировано на ноябрь.

Историко-краеведческий музей имени М. С. Мамонтова отремонтировали в селе Новоселицком Ставропольского края по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в правительстве региона.

В учреждении заменили кровлю, обновили фасад, отремонтировали залы и помещения, заменили систему водоснабжения и отопления, установили кондиционеры, камеры видеонаблюдения и систему пожарной охраны. Первый заместитель главы администрации Новоселицкого округа Татьяна Федотова отметила, что в музее активно ведется работа по оценке уникального фонда, который станет основой экспозиций. Открытие обновленного учреждения запланировано на ноябрь.

«Обновленное современное музейное пространство станет местом притяжения, где каждый сможет прикоснуться к истории малой родины, узнать о своих корнях и почувствовать связь поколений», — подчеркнула министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.