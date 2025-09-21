В Пермском крае заканчивается бабье лето

Теплая и сухая погода, связанная с действием антициклона, в Пермском крае постепенно сходит на нет. Уже с субботы, 20 сентября, на регион начнет влиять атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и понижение температуры. Об этом сообщает телеграм-канал «О погоде из первых рук».
В субботу осадки возможны в западных районах края, а уже в воскресенье, 21 сентября, под влиянием циклона с северо-запада дожди пройдут почти повсеместно — местами слабые, местами умеренные.
Температура воздуха пока остается выше нормы: ночью от +6 до +11°C, в Перми около +9°C. Днем в субботу ожидается +15…+20°C, в Перми до +19°C. В воскресенье станет прохладнее — +12…+17°C, в Перми около +14°C.
В понедельник, 22 сентября, количество осадков уменьшится, но вместе с холодным воздухом температура начнет снижаться, особенно днем. В большинстве районов ожидается +10…+15°C, в Перми — до +15°C, на юге — немного теплее, до +18°C.
С 23 по 24 сентября прогнозируется умеренно теплая погода с кратковременными дождями. А уже 25 сентября в регион придет новая волна холода: ночью температура опустится до 0…+5°C, днем — не выше +5…+10°C.
По предварительным данным, в период с 25 по 29 сентября возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Климатический переход температуры через отметку +8°C вниз произойдет по-разному: в северных районах — с недельным опозданием, в центре — в обычные сроки, а на юге — чуть раньше нормы (на 4−6 дней).