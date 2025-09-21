В Пермском крае заканчивается бабье лето

Теплая и сухая погода, связанная с действием антициклона, в Пермском крае постепенно сходит на нет. Уже с субботы, 20 сентября, на регион начнет влиять атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и понижение температуры. Об этом сообщает телеграм-канал «О погоде из первых рук».