В Тюмени на набережной реки Туры прошел экозабег

Участники смогли проявить себя в спортивной активности и собрать пластик для дальнейшей переработки.

Экозабег на набережной реки Туры в Тюмени состоялся в первый день промышленно-энергетического форума, который проходил 15−18 сентября в городе в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в АНО «Агентство инноваций».

Мероприятие было организовано при поддержке компании «СИБУР» и собрало не только гостей форума, но и жителей города, желающих внести свой вклад в экологическую инициативу. Участники смогли проявить себя в спортивной активности и собрать пластик для дальнейшей переработки.

Участникам предложили дистанции на 3 и 5 км. Вода для них была в экологически чистых бутылках, изготовленных из переработанного пластика. Все бегуны получили медали.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.