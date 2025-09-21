В Тюмени на набережной реки Туры прошел экозабег

Экозабег на набережной реки Туры в Тюмени состоялся в первый день промышленно-энергетического форума, который проходил 15−18 сентября в городе в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в АНО «Агентство инноваций».