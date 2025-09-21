В Красноярском крае прошел финал акции «Выбираю чистый воздух»

Финал Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» состоялся в Красноярском крае по национальному проекту «Экологическое благополучие». К итоговым мероприятиям присоединились свыше 600 жителей городов — участников проекта, сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования региона.
В Красноярске молодежь вышла на прогулку по Березовой роще: участники собирали и сортировали мусор, выполняя задания через аудиогид и бота с искусственным интеллектом. В Минусинске на зарядку вышли около 100 горожан. Около 20 тыс. км прошли участники III Летней спартакиады работников социальных учреждений региона. В течение трех дней почти 400 человек состязались в индивидуальных и командных видах спорта.
В Ачинске представители старшего поколения совершили пешую прогулку по парку Железнодорожников: 20 участников преодолели по 3 километра и улучшили достижения города на 60 «чистых» километров. В Лесосибирске состоялась семейная эстафета, где горожане соревновались в забегах, дыхательной гимнастике и интеллектуальных играх.
«Красноярский край — активный участник Всероссийской акции “Выбираю чистый воздух”. С каждым годом все больше жителей делают выбор в пользу правильных экопривычек — чаще отказываются от авто в пользу прогулок, бега, занятий спортом, сортируют мусор, выходят на субботники. Важно оставить нашим потомкам зеленую чистую планету — без отходов и выхлопных газов. Благодарим каждого участника акции за активность и неравнодушие к вопросам экологического благополучия», — отметила первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.
Отметим, что акция «Выбираю чистый воздух» проходила в регионе с 17 мая по 7 сентября. Участники отказывались от транспорта на бензине и дизеле в пользу пеших прогулок и других альтернативных видов передвижения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.