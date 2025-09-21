В Красноярском крае прошел финал акции «Выбираю чистый воздух»

В Красноярске молодежь вышла на прогулку по Березовой роще: участники собирали и сортировали мусор, выполняя задания через аудиогид и бота с искусственным интеллектом. В Минусинске на зарядку вышли около 100 горожан. Около 20 тыс. км прошли участники III Летней спартакиады работников социальных учреждений региона. В течение трех дней почти 400 человек состязались в индивидуальных и командных видах спорта.