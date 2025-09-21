В Челябинской области собрали около 1,6 тысячи тонн зерна

Около 1,6 тыс. тонн зерна собрали в Челябинской области в этом году по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
В южных муниципальных округах убрано уже более 50% зерновых, а в Агаповском — 66%, намолочено 90 тыс. тонн зерна, в Брединском и Верхнеуральском округах — 53%, намолот составляет 118,5 тыс. и 84 тыс. тонн соответственно. Овощей и картофеля больше всего собрано на предприятиях Сосновского муниципального округа. В предыдущие три года в регионе собирали более 2 млн тонн зерна. В 2025-м погодные условия также способствовали формированию богатого урожая.
«Урожайность на 28% превышает прошлогоднюю. Перед нами стоит задача сначала убрать зерновую группу. Тем не менее на сегодняшний день убрано уже 10% масличных культур: это рапс и лен. До наступления неблагоприятной погоды нужно также собрать картофель и овощи. В хозяйствах, которые выращивают эти культуры, для этого мобилизованы все ресурсы», — отметила начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования регионального минсельхоза Анна Кожевина.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.