В Челябинской области собрали около 1,6 тысячи тонн зерна

«Урожайность на 28% превышает прошлогоднюю. Перед нами стоит задача сначала убрать зерновую группу. Тем не менее на сегодняшний день убрано уже 10% масличных культур: это рапс и лен. До наступления неблагоприятной погоды нужно также собрать картофель и овощи. В хозяйствах, которые выращивают эти культуры, для этого мобилизованы все ресурсы», — отметила начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования регионального минсельхоза Анна Кожевина.