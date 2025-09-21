В Печинено Самарской области прошла ярмарка профессий для школьников

Учреждения среднего профессионального образования представляла и. о. директора Богатовского государственного техникума имени героя Советского Союза И. И. Смолякова Ольга Токарева. Она подробно рассказала о профессиях и специальностях, которые можно получить в техникуме, а также о возможности получения бесплатного высшего образования после окончания учреждения.