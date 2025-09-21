В Печинено Самарской области прошла ярмарка профессий для школьников

Ярмарка профессий для школьников состоялась в селе Печинено Самарской области в ходе проведения Всероссийского форума по профориентации «Россия — мои горизонты». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в администрации Богатовского района.
От лица предприятия «Радна» выступила начальник отдела по работе с персоналом Инга Гордеева. Она рассказала о наиболее востребованных вакансиях в компании и мерах поддержки молодых специалистов.
Учреждения среднего профессионального образования представляла и. о. директора Богатовского государственного техникума имени героя Советского Союза И. И. Смолякова Ольга Токарева. Она подробно рассказала о профессиях и специальностях, которые можно получить в техникуме, а также о возможности получения бесплатного высшего образования после окончания учреждения.
Завершилось мероприятие тренингом по профессиональной ориентации, который провела ведущий специалист центра занятости Наталья Герасимова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.