В Перми обновили дорогу в проезде Якуба Коласа

Ремонт дороги в проезде Якуба Коласа провели в Перми по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.
Специалисты заменили асфальт, частично — бортовой камень, обустроили парковочные карманы у детского сада, локально обновили тротуар и пешеходное ограждение. Также там появились дорожные знаки и искусственная неровность в районе детского сада и школы.
Проезд Якуба Коласа протяженностью 540 м расположен в Дзержинском районе Перми. Из-за новых жилых домов, построенных рядом, нагрузка на дорогу значительно возросла. Также там расположены социально важные объекты: школа «Дуплекс», два корпуса детского сада № 268 и городская поликлиника № 4.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.