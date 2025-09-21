Россияне смогут подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии

«Сейчас у нас есть просто оплата по биометрии, привязанная к банковской карте. Разумно, чтобы граждане, которые имеют право на скидку при проезде, могли воспользоваться биометрией. Хотим, чтобы биометрия имела такой же функционал, как и социальные карточки, и человек мог выбрать, как именно пользоваться льготой. Естественно, на добровольной основе», — сказал Поволоцкий.