Врачи Приангарья изучили практики ведущих клиник Татарстана и Подмосковья

Медицинские работники из Иркутской области посетили ведущие клиники Татарстана и Подмосковья и изучили там лучшие практики реабилитации и медико-психологической помощи для внедрения в регионе. Организация таких визитов отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения Приангарья.
В состав делегации вошли главный врач Иркутской городской больницы № 6 Тарас Манжеев, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Иркутской области Ольга Лобанова и главный врач клинического госпиталя ветеранов войн Игорь Демин. Ключевым объектом визита стала городская клиническая больница № 7 имени М. Н. Садыкова в Казани и ее лечебно-реабилитационный центр. Иркутские специалисты изучили работу многопрофильного реабилитационного центра и Единого центра реабилитационной маршрутизации.
Также иркутские врачи рассмотрели в Казани опыт работы системы медицинской реабилитации госпиталя ветеранов войн, городской поликлиники № 21 и детской республиканской клинической больницы. Завершающим этапом поездки стало посещение в Московской области лечебно-реабилитационного центра в поселке Голубое. Делегация изучила опыт восстановительного лечения при поражениях головного и спинного мозга, ортопедо-травматологической патологии и сердечно-сосудистых заболеваниях.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.